Furto in un bar tabacchi di Eboli: ingente il bottino

Ancora furti ad Eboli. Un colpo è stato messo a segno in un bar di Via San Vito martire, a pochi passi dal centro cittadino. Stando alle prime ricostruzioni ignoti sarebbero entrati in azione nel cuore della notte riuscendo a forzare la porta di ingresso dell’attività.

Una volta dentro hanno portato via cambiamonete, gratta e vinci e sigarette. Un bottino che, stando alle prime ricostruzioni, ammonterebbe a circa ventimila euro.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili. Utili alle indagini potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza delle attività presenti in zona.