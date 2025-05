Eboli, siglato partenariato tra Comune e associazioni sportive: si promuoveranno salute, inclusione e territorio

Da una importante sinergia tra associazioni sportive e amministrazione comunale, prende forma l’accordo di partenariato sottoscritto questa mattina presso la Sala Concerto di San Lorenzo, tra il Comune di Eboli – Assessorato allo Sport e cinque associazioni sportive già attive sul territorio, con l’obiettivo di promuovere attività motorie accessibili, inclusive e continuative lungo tutto l’arco dell’anno.

L’iniziativa

Eboli Città dello Sport Open 365″ è il nome del progetto che si configura come una rete attiva per la promozione del benessere psico-fisico, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport nella sua più nobile accezione del termine.

Fanno parte dell’accordo di partenariato il Comune di Eboli – Assessorato allo Sport, in qualità di partner istituzionale, e le associazioni A.S.D. Gli Amici del Mare (capofila del partenariato) con il presidente Daniele Sgroia, A.S.D. Rampikevoli con il presidente Michele Senatore, A.S.D. Diesse con il presidente Anna Astone, A.S.D. Aurora Triathlon con il presidente Luca Lanzara e A.S.D. Sport Sun con il presidente Francesca Natale, tutte realtà sportive attive nell’area di Eboli e della Piana del Sele.

L’iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato e si propone come esempio replicabile anche in altri comuni del territorio e l’apertura a nuove adesioni da parte di enti pubblici, privati e del Terzo Settore che condividano finalità analoghe.

Le dichiarazioni

«L’idea di trasformare Eboli in Città dello Sport Open 365 nasce tanto tempo fa. Quando insieme ad un gruppo di lavoro saldo e ben strutturato, con professionisti che mi affiancano anche in altri ambiziosi progetti sportivi e culturali, abbiamo inteso dare anche una forma istituzionale all’azione di promozione sportiva è stato chiaro aprire all’accordo di partenariato con il Comune di Eboli – Assessorato allo Sport e chiamare in campo anche altre associazioni sportive con le quali siamo già in collaborazione – spiegaDaniele Sgroia, presidente Asd Gli Amici del Mare -. Lo sport è aggregazione sociale, è turismo, è sviluppo dell’economia ed è soprattutto cultura e integrazione. E insieme, sostenendo e promuovendo le buone pratiche sportive, possiamo portare avanti anche una serie di azioni mirate a far diventare effettivamente Eboli Città dello Sport Open 365».



«È un accordo importante quello che sigliamo oggi. – ha sottolineato l’Assessore allo Sport Lucilla Polito – Si tratta di un progetto virtuoso che ci consente di programmare insieme interventi per rispondere alle esigenze della città. Lo Sport svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo e il benessere dei giovani. L’accordo di oggi è uno strumento importante per trasmettere i valori e le competenze dello sport, come il fair play, il rispetto delle regole, il sacrificio e la disciplina. Senza dimenticare, ovviamente, i benefici per la salute».



«La formula del partenariato aperto, che oggi mettiamo in campo nel settore dello Sport, ma che stiamo utilizzando in più campi – spiega il Sindaco Mario Conte – ci consente di collaborare in maniera attiva con le realtà associative del territorio realizzando eventi di maggiore spessore. Ogni associazione può decidere di aderire sulla base degli obiettivi stabiliti dall’accordo. È una formula per fare comunità, crescere insieme, raggiungere traguardi più ambiziosi, superare “steccati” e personalismi. Si parte con i promotori ma speriamo si allarghi a tutte le associazioni sportive del territorio. Un discorso che vale anche per altri ambiti».