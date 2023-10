Eboli: doposcuola popolare, l’iniziativa è dell’associazione XD390

Una iniziativa singolare che si rivolge ai giovani e che attraverso il doposcuola popolare mette il sapere a servizio della collettività. Porta la firma dell’associazione XD390 il doposcuola per bambini/e di scuole elementari e medie della Città di Eboli che avessero particolari esigenze ad essere seguiti nello svolgimento dei compiti a casa. Un servizio totalmente gratuito grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione di giovani ebolitani, che dal lunedì al venerdì presso il Berlinguer Lab in via U. Nobile, 33 cerca di dare risposte e sostegno a quanti ne avessero bisogno.

“Purtroppo a causa del poco spazio a disposizione i posti sono limitati, pertanto chiediamo di scriverci ai seguenti numeri per concordare l’iscrizione: Francesco 329 132 3598 Luisa 3296632050”, fanno sapere dall’associazione XD390.

Le finalità

Una iniziativa molto partecipata e attesa in Città che vede la partecipazione e l’adesione da parte di tanti giovani, anche studenti universitari, che mettono a disposizione dei bambini tempo e sapere.