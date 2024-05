Arrestato a Eboli per spaccio: Carabinieri sequestrano oltre 100 grammi di droga

I Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno arrestato un uomo, Omar Ait, per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. L’operazione è avvenuta il 22 maggio, al termine di un’indagine che ha portato alla scoperta di hashish in possesso dell’uomo.

La ricostruzione delle forze dell’ordine

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, Ait sarebbe stato trovato in possesso di circa 101 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento, come bilancini di precisione e involucri in plastica.

L’arresto è l’ennesimo colpo al traffico di droga nella zona di Eboli.