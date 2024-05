Finale playoff promozione: Città di Campagna eliminato dalla Virtus Stabia

Recupero nefasto per il Città di Campagna. L’incontro, interrotto settimana scorsa contro la Virtus Stabia, per i danni a una recinzione, riparte al minuto 110’ dei tempi supplementari sul punteggio di 2 a 1 per il Città di Campagna.

Si gioca a porte chiuse per motivi di sicurezza

Bastano questi pochi minuti alla Virtus Stabia per pareggiare la gara con una rete di Di Ruocco. Punteggio che non cambia fino al minuto 120’. Al triplice fischio festeggiano i padroni di casa, senza la necessità di passare per i calci di rigore, in virtù del miglior piazzamento in campionato. I bianconeri dovranno disputare un’altra gara per ottenere l’accesso all’Eccellenza.

Una stagione da incorniciare

Il Città di Campagna, nonostante l’addio al sogno Eccellenza decretato questo pomeriggio al comunale di Casola, conclude la stagione a testa altissima, lasciando i playoff da imbattuta.

Una stagione ottima quella dei bianco-granata che si sono fatti valere in campionato contro tutte le dirette concorrenti. Tra i tanti successi spicca proprio un 3 a 0 rifilato agli avversari di giornata.