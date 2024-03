Doni e sorrisi per i piccoli pazienti del “San Luca”. L’iniziativa di Melissa Animazione

Nella mattinata di ieri i volontari di Melissa Animazione hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, portando loro doni e regalando sorrisi. La visita si è estesa anche ai degenti della Medicina Generale.

L'iniziativa

“Ci rechiamo spesso in corsia. Ci piace l'idea di colorare le giornate dei piccoli pazienti, portare loro un sorriso e qualche dono – spiegano i volontari – L'iniziativa nasce all'incirca 7/8 anni fa, da allora ci rechiamo ogni anno , in corsia portando con noi sempre qualche mascotte che possa rallegrare ancora di più i piccoli pazienti. Oggi in particolare modo, con noi c'era Spiderman e Mr.Coniglietto che ha consegnato a tutti i bambini le uova di Pasqua. Di ritorno dalla pediatria ci piace passare sempre per un saluto, un sorriso e una dolce coccola anche dal reparto di Medicina Generale.”

Una raccolta di giochi per il reparto di pediatria

Oltre ai doni da consegnare ai bambini, i volontari di Melissa Animazione organizzano ogni volta una raccolta di giochi per contribuire all'allestimento della piccola area ricreativa presente in reparto. “Sono sempre tante le donazioni e questo ci riempie di gioia”, aggiungono.