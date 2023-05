Disoccupazione in Campania: il fallimento della gestione De Luca secondo il Senatore Iannone (FdI)

La situazione della disoccupazione in Campania rimane un tema di grande preoccupazione per molti cittadini, e il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha recentemente commentato la questione, sostenendo che questa sia la prova del fallimento del governatore De Luca.

I dati in Campania

I dati Istat del 2023 confermano la triste realtà: la Campania è al primo posto in Italia per il numero di disoccupati. Questo dato preoccupante è ancora più significativo se si considera che la regione è seguita da Sicilia e Calabria, due aree geografiche tradizionalmente associate ad alti tassi di disoccupazione.

Secondo Iannone, il governatore De Luca ha fallito nella gestione del lavoro in Campania. Nonostante le numerose promesse e la propaganda positiva, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e sono stati confermati da numerosi organi indipendenti che analizzano gli indicatori sociali ed economici.

“Fallimento De Luca”: la nota stampa del Senatore Iannone (FdI)

Il senatore di Fratelli d’Italia ha criticato la classe dirigente della regione, affermando che dopo oltre sette anni di mandato, questo è il miglior risultato che hanno ottenuto. La realtà della disoccupazione in Campania è difficile da ignorare, e le parole di Iannone rispecchiano il sentimento di molti cittadini che chiedono azioni concrete per risolvere il problema.

In un momento in cui l’Italia sta cercando di riprendersi dal difficile periodo della pandemia, è fondamentale che le regioni siano in grado di garantire opportunità di lavoro per i loro cittadini. La disoccupazione non solo causa difficoltà finanziarie, ma anche un impatto negativo sulla salute mentale e sulla stabilità delle famiglie.

Il senatore di Fratelli d’Italia ha quindi sottolineato l’importanza di una leadership efficace nella gestione del lavoro, in grado di creare un ambiente favorevole all’investimento e alla crescita economica. La Campania ha bisogno di un cambiamento radicale, e il tempo per agire è adesso.