Cultura, Vietri (FdI): “Oltre 2,5 milioni per beni storici a Capaccio Paestum e a Mercato San Severino”

“Dal Ministero della Cultura arrivano nuove importanti risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della provincia di Salerno. Si tratta di finanziamenti significativi, che si aggiungono a quelli già stanziati negli ultimi tre anni, che testimoniano l’attenzione concreta del Governo Meloni verso i nostri territori”. Lo afferma il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno, annunciando lo stanziamento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro destinato a due interventi strategici.

I finanziamenti

In particolare,1,4 milioni di euro sono stati assegnati al comune di Mercato San Severino per la valorizzazione e la messa in sicurezza dell’Abbazia della Santissima Annunziata, attraverso interventi di conservazione, consolidamento statico, rifacimento del tetto, restauro delle capriate di copertura e pulizia delle superfici architettoniche lapidee. Un ulteriore finanziamento pari a 1.136.363 euro è stato destinato al comune di Capaccio Paestum per il restauro e la riqualificazione della Masseria Cobellis, nel Parco archeologico di Paestum e Velia, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e valore a un bene di grande rilevanza storica e culturale.

“Questi interventi – sottolinea Vietri – rappresentano un investimento non solo sulla tutela dei beni culturali, ma anche sullo sviluppo turistico ed economico delle comunità locali. Ringrazio il Governo Meloni, in particolare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per l’attenzione riservata, ancora una volta, al patrimonio storico e cultura della provincia di Salerno”.