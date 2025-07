Comune di Montano Antilia e Sportello Rosa insieme contro la violenza di genere e la tutela dei minori

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, intende mettere in campo politiche di contrasto alla violenza di genere e per la tutela dei minori; l’Ente ha difatti sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione Sportello Rosa APS finalizzato a promuovere attività in questo ambito.

Le finalità

L’accordo ha lo scopo di agevolare l’emersione dei fenomeni della violenza di genere, del disagio giovanile, dei maltrattamenti in famiglia, dell’abuso sessuale sui minori, della pedofilia, della tratta degli esseri umani e di ogni altra tipologia di violenza e discriminazione.

Il protocollo d’intesa, della durata di tre anni, prevede l’adozione di un atto specifico per definire le procedure e le attività volte al consolidamento e alla diffusione di una modalità integrata e condivisa d’intervento a tutela delle vittime di violenza di genere e a tutela dei minori, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze istituzionali.

Le attività

Comune e associazione garantiranno sostegno alle vittime di maltrattamenti, monitoreranno la situazione e metteranno a disposizione personale qualificato per intervenire.

L’accordo prevede un’attenzione particolare alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con attività mirate a informare e sensibilizzare la comunità sui problemi della violenza e degli abusi. L’Ente metterà, inoltre, a disposizione una sede a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività del protocollo e per uno sportello di ascolto anche virtuale nonché ulteriori risorse strumentali e risorse umane. Prevista anche l’installazione della cassetta rossa per ricevere le richieste di aiuto anonime in luogo che si andrà ad individuare.