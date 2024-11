Aquara, la pensilina di Mainardi si colora di rosso contro la violenza di genere

In località Mainardi di Aquara, prima dell’appuntamento per celebrare la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne”, previsto per le ore 17:30 presso il Centro Culturale “Fioravante Serraino”, nel primo pomeriggio di oggi, si terrà un altro importante momento simbolico per dire no alla violenza di genere: alle ore 15:15, presso Piazza San Pasquale, sarà installata la “pensilina rossa”, la cerimonia inaugurale sarà officiata dalla benedizione del parroco a cui farà seguito il saluto delle autorità.

La pensilina

La pensilina, già installata presso la piazzetta della frazione, con l’autorizzazione dell’ente è stata disinstallata, riparata e colorata di rosso, con apposite tinte resistenti all’acqua, in ricordo delle tante, troppe, donne morte a causa della mano violenta di un uomo. Il simbolo è uno stimolo a ricordare, a quanti passano per la piazzetta, che la violenza i genere e la violenza in ogni sua forma vanno sempre condannate e ripudiate.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Cilento Motorcycle Gang” che ha sede proprio nella frazione e che annovera, tra gli iscritti, tanti motociclisti e motocicliste provenienti da diversi luoghi della provincia.

L’associazione, insieme alle altre realtà associative di Aquara, prenderà parte al successivo dibattito denominato “Un contributo alla consapevolezza” che si terrà presso il capoluogo.