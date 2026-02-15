Cilento Youth Union APS, al via la 2ª edizione di ErasmusHub: formazione e innovazione per le aree interne del Cilento

Cilento Youth Union APS lancia la seconda edizione di ErasmusHub, Scuola Cilentana per Youth Workers, un percorso formativo articolato in 5 seminari residenziali, che si svolgeranno a Sessa Cilento e Tortorella, comuni premiati nel’ambito del programma Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura, Misura PNRR “Attrattività dei Borghi” (M1C3I2.1).

Esso si contaminerà ed integrerà delle numerose occasioni di apprendimento ed approfondimento scaturite dalle progettazioni di CYU APS, volte a coniugare, come di consueto, educazione non formale con lo sviluppo e la cura delle aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.

Il programma

Il programma coinvolgerà 15 giovani selezionati tramite call pubblica, con l’obiettivo di fornire competenze in progettazione europea, educazione non formale e utilizzo responsabile delle tecnologie digitali. ErasmusHub nasce per rafforzare il collegamento tra territorio e opportunità offerte dai programmi europei Erasmus+.

Il percorso

Il percorso, della durata complessiva di 124 ore, prenderà il via a marzo e comprenderà anche un’intensa attività di tutoraggio, diretta alla predisposizione dei project work finali, suscettibili di essere candidati nell’ambito dei programmi Erasmus Plus o Corpo Europeo di solidarietà.

Ecco come sarà articolato

Tra i temi centrali: Project Cycle Management, European Youth Goals, sviluppo sostenibile e applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro giovanile, anche attraverso un programma sperimentale di Reverse Mentoring. Il team dei formatori comprende trainer ed esperti di CYU APS e di altre organizzazioni della sua rete sociale, a cominciare da Agenzia per la promozione dei giovani e della cilentana Living Lab – MDnet, con cui è stata condivisa la realizzazione della prima edizione della Scuola, svoltasi a Ceraso con un ottimo riscontro di partecipazione.

L’iniziativa si concluderà il 9 maggio a Sessa Cilento, in occasione della Festa dell’Europa, con la presentazione dei project work elaborati dai partecipanti.

Le info utili

La scadenza per le iscrizioni è fissata alle ore 24:00 di lunedì 16 febbraio. Vitto e alloggio durante i seminari residenziali saranno coperti dall’organizzazione.

Per info e candidature: https://cilentoyouth.eu/erasmushub-seconda-edizione/