Catamarano a vela ribaltato al largo di Castellabate: Operazione di soccorso della Capitaneria

Alle 16:30 del 22 luglio 2023, il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera riceveva una segnalazione telefonica da un privato riguardante un catamarano a vela ribaltato in mare, con un diportista a bordo. L’incidente è avvenuto in località Vallone Alto, a circa un miglio dalla costa, nel Comune di Castellabate.

Dopo aver verificato la segnalazione, il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ha immediatamente inviato sul luogo le dipendenti motovedette CP 582 e GC A98, che erano già nella zona per ordinari controlli di polizia marittima a tutela dell’insistente area marina protetta.

Intervento del battello GC B 163

Successivamente, si è unito all’operazione di soccorso anche il battello GC B 163, proveniente dal porto di San Marco di Castellabate.

Soccorso e scorta al diportista

Le unità del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno prestato assistenza al diportista e, successivamente, lo hanno scortato al fine di farlo rientrare in sicurezza al porto. In questa operazione, si è reso disponibile anche un mezzo privato che ha fornito il suo contributo.

Importanza della verifica delle condizioni di sicurezza

Il Corpo delle Capitanerie di Porto sottolinea l’importanza per tutti i diportisti di effettuare costanti verifiche sia sulle condizioni di efficienza del proprio mezzo sia sulle condizioni meteo marine durante la giornata. Questo atteggiamento di responsabilità può contribuire a prevenire incidenti e garantire la sicurezza in mare.

Il servizio SAR e operazione MARE SICURO 2023

L’operazione di soccorso rientra nei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il servizio SAR (Ricerca e Soccorso) è organizzato in modo da garantire la disponibilità di assetto navale specializzato 24 ore su 24, senza soluzione di continuità. Questo servizio, in particolare durante l’operazione MARE SICURO 2023, intensifica le attività in mare per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione.