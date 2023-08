Castellabate, Solenne processione con discesa dei sub per venerare la Madre Celeste | VIDEO

Ogni 15 agosto a Santa Maria di Castellabate c’è una tradizione che si ripete. In occasione dei solenni festeggiamenti della patrona Santa Maria a Mare, oltre alla solita processione per le vie del paese, si svolge anche quella nelle acque limpide e trasparenti del Comune, per omaggiare la statua bronzea della Madonna degli abissi, posta a 18 metri di profondità al largo della costa di Santa Maria di Castellabate.

Grazie al gruppo subacqueo A.S Cilento Sub, la statua è stata raggiunta con una commovente ed emozionante cerimonia di immersione, che ha visto la deposizione di una corona e di fasci di fiori fra le braccia della madonna. Tanti i fedeli che hanno partecipato all’iniziativa, venerando la Madre Celeste, che i marinari di Castellabate chiamano Stella Maris, protettrice dei subacquei e di tutti i pescatori della zona