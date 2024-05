Almanacco del 9 Maggio 2024: Santi, Nati Famosi, Eventi Storici

Il 9 maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano (il 130º negli anni bisestili). Mancano 236 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 9 maggio si venera l’Ascensione di Gesù. Altri santi: San Pacomio, Sant’Isaia, Beata Maria Teresa di Gesù, San Geronzio, Beato Tommaso Pickering, San Beato, Beato Forte Gabrielli, San Dionigi, San Giuseppe Do Quang Hien, Beato Stefano Grelewski123.

Personaggi famosi nati il 9 maggio

Francesco Baracca: Asso dell’aviazione italiana.

James Matthew Barrie: Scrittore scozzese, padre di Peter Pan.

Howard Carter: Archeologo ed egittologo inglese.

Gian Carlo Caselli: Magistrato italiano.

Rosario Dawson: Attrice statunitense.

Claudio Lotito: Imprenditore italiano, presidente della Lazio calcio.

José Ortega y Gasset: Filosofo spagnolo.

Evento storico del 9 maggio

Il 9 maggio del 1945 è una data che segna la fine della seconda guerra mondiale in Europa. In quella data, il generale tedesco Alfred Jodl firmò la resa incondizionata delle forze armate tedesche a Reims, in Francia, ponendo fine a un conflitto che aveva causato la morte di oltre 50 milioni di persone e aveva sconvolto l’intero continente europeo.