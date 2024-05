La “Spigolatrice di Sapri” diventa una canzone: un valzer cantato dall’artista caprese Gino Federico

Un valzer lento in Do minore per celebrare uno degli eventi storici più significativi della città di Sapri: lo sbarco di Carlo Pisacane e dei trecento patrioti, avvenuto il 28 Giugno del 1857, per sovvertire l’ordine dei Borboni. Un evento raccontato dalla poesia di Luigi Mercantini “La Spigolatrice di Sapri” che l’artista di Capri Gino Fedeico ha deciso di trasformare in una canzone.

Un’ispirazione che l’artista Federico ha avuto nel 2023 quando ha soggiornato per un mese nella città di Sapri. Un omaggio doveroso a una terra bellissima ricca di storia e cultura. Un valzer cantato e suonato da Federico ma anche dalla moglie Linda, corista del brano. Mentre è stato l’artista anacaprese Almartino ad occuparsi degli arrangiamenti. Una storia che viene raccontata da Gino Federico anche attraverso un video ricco di immagini che richiamano la vicenda dello sbarco dei Trecento e che si alternano con pregevoli immagini in bianco e nero di Sapri antica.

Un’opera che inoltre è stata donata ad un’associazione culturale locale con l’auspicio che possa trattarsi di un gemellaggio culturale tra la perla del Cilento e l’isola azzurra di Capri.