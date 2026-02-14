Castellabate si mobilita per il Referendum sulla Giustizia: nasce il primo “Comitato per il Sì”

In preparazione al referendum confermativo sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi, a Castellabate è stato costituito il “Comitato cittadini per il sì”. L’associazione, formalmente sottoscritta lo scorso 12 febbraio, ha eletto presidente l’avvocato Attilio Tajani, vicepresidente l’avvocatessa Maria Odilia Di Paola, e un consiglio direttivo composto da Costabile Spinelli, Francesco Pecora, Adriana Ferone, Vittorio Biasi, Annalaura Franciulli e Rosa Abagnale. Già numerosi cittadini hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

La mission

L’obiettivo principale del comitato è quello di coordinare l’impegno dei cittadini al fine di promuovere un dibattito pubblico e creare occasioni di approfondimento sulle ragioni del SÌ al referendum.

“Per noi sostenitori del SÌ è fondamentale che accusa e difesa siano effettivamente sullo stesso piano, con una netta separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici, e che vi siano due Consigli Superiori, uno per i P.M. e l’altro per i Giudici ed infine l’alta Corte Disciplinare”, sottolinea il presidente del comitato Attilio Tajani.

I prossimi passi

Prossimamente, il comitato pianifica iniziative di informazione, partecipazione e confronto pubblico sui contenuti della riforma della Giustizia, sostenendo un cambiamento che mira a rendere il sistema giudiziario più efficiente, equilibrato, trasparente ed orientato alla tutela dei diritti dei cittadini.