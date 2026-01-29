Castellabate, il PD resta senza guida: si dimette Simona Federico

Il Partito Democratico di Castellabate si prepara a un cambio al vertice. Con una lettera ufficiale indirizzata al Direttivo locale e alla Segreteria Provinciale di Salerno, Simona Federico ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di segretaria del circolo cittadino. La decisione, definita come irrevocabile, diventerà operativa a partire dal prossimo 1 febbraio 2026.

Quattro anni tra passione e valori

Alla base della scelta, come precisato dalla stessa Federico, ci sono esclusivamente motivi di natura personale. Si conclude così un mandato durato quattro anni, durante i quali la segretaria uscente ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto, sottolineando di aver operato con “passione e dedizione” per ricambiare la fiducia che le era stata accordata dalla base e dai vertici del partito.

Nella sua nota di commiato, Federico ha voluto dedicare un pensiero particolare ai militanti e ai sostenitori che hanno condiviso con lei le battaglie politiche degli ultimi anni. Nonostante l’addio alla carica operativa, ha ribadito la sua ferma adesione ai valori del Partito Democratico, definendoli essenziali in quello che descrive come un “preoccupante e oscuro periodo storico”.

Il futuro del circolo

Il testimone passa ora nelle mani del direttivo, che avrà il compito di convocare e organizzare la prossima assemblea per l’elezione del nuovo segretario. Nel frattempo, Simona Federico si è detta pronta a gestire il passaggio di consegne per garantire la continuità delle attività del circolo.