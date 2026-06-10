Attualità

Castellabate, dopo la diffida del Comune arriva la risposta di Poste: pronto sopralluogo per una struttura temporanea a San Marco

Manuel Chiariello
Marco Rizzo

Arriva una prima risposta concreta da Poste Italiane sulla vicenda dell’Ufficio Postale di San Marco di Castellabate, chiuso al pubblico dallo scorso 13 aprile e al centro, negli ultimi giorni, di una diffida formale inviata dal sindaco Marco Rizzo in rappresenta dell’Amministrazione Comunale.

La risposta

A distanza di poche ore dall’iniziativa assunta dall’Amministrazione, Poste Italiane ha infatti comunicato l’effettuazione, nei prossimi giorni, di un sopralluogo nella frazione di San Marco finalizzato all’installazione di una struttura prefabbricata temporanea che consentirà di garantire nuovamente il servizio agli utenti.
Una notizia accolta con soddisfazione dal Comune, che da mesi sta seguendo la vicenda e che aveva recentemente deciso di alzare il livello del confronto istituzionale dopo il protrarsi della chiusura e l’assenza di soluzioni definitive: “Si tratta di una buona notizia per la nostra comunità e di un primo risultato concreto ottenuto grazie all’azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale”, sottolinea il sindaco Marco Rizzo.

“In questi mesi abbiamo cercato il dialogo e offerto massima collaborazione per superare una situazione che stava causando notevoli disagi ai cittadini. La risposta arrivata dopo la diffida dimostra che la tutela degli interessi della comunità deve sempre restare una priorità”. Particolarmente pesanti, in questi mesi, i disagi per residenti, anziani, famiglie e attività commerciali della frazione, costretti a fare riferimento all’ufficio postale di Santa Maria per usufruire di servizi essenziali. Una criticità resa ancora più evidente dall’avvio della stagione turistica e dall’aumento delle presenze sul territorio.

L’obiettivo

Dal Comune precisano tuttavia che l’attenzione resterà alta fino alla piena risoluzione della vicenda. L’obiettivo resta quello di garantire ai cittadini di San Marco un presidio postale efficiente e continuativo, ponendo fine a una situazione che da oltre due mesi sta creando difficoltà all’intera comunità.

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