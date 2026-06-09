Castellabate, ufficio postale di San Marco chiuso da aprile: il sindaco diffida Poste Italiane

Il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha firmato una diffida formale nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in merito alla prolungata chiusura dell’Ufficio Postale della frazione di San Marco, sbarrato al pubblico dallo scorso 13 aprile.

Una situazione diventata ormai insostenibile, che continua a generare notevoli disagi per i residenti, i turisti e le attività commerciali del posto, senza che ad oggi siano state fornite risposte concrete sulle tempistiche di riapertura o sulle modalità di ripristino del servizio.

L’Amministrazione Comunale ha cercato a più riprese di mediare con i vertici della società, ma senza successo. Il primo cittadino Marco Rizzo ha voluto chiarire la posizione dell’Ente:

“In questi mesi l’Amministrazione Comunale ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per contribuire alla risoluzione del problema, offrendo massima disponibilità e collaborazione. Nonostante ciò, non sono arrivate soluzioni definitive né chiarimenti adeguati”.