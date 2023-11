Casalbuono: la comunità ricorda la vice sindaca Ferraro ad un anno dalla sua scomparsa

La comunità di Casalbuono, ad un anno dalla scomparsa, di Rosella Ferraro, vice sindaca del piccolo centro valdianese l’ha voluta ricordare intitolando alla sua memoria un belvedere in Via Roma. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del sindaco Adinolfi, e dei familiari dell’amministratrice tanto amata in paese. Rosella Ferraro ricopriva anche l’incarico di assessora con deleghe alla Cultura, Pari Opportunità e Servizi Sociali.

Un’area riqualificata e dedicata alla memoria di Rosella

L’area a lei intitolata, è un’area privata abbandonata che l’amministrazione ha riqualificato destinandola ad uso pubblico. Un’area attenzionata dalla stessa Ferrara che auspicava venisse risanata. E così è stato.

La cerimonia

Una cerimonia molto emozionante e sentita nel corso della quale i colleghi amministratori ed amministratrici hanno ricordato il grande impegno di Rosella Ferraro per tutta la comunità, in particolare per il sociale e per i più giovani.