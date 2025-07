Casal Velino ospita la mostra fotografica “DONNA – emozioni in luce”: un viaggio tra volti, sentimenti e libertà di espressione

Sabato 26 e domenica 27 luglio 2025, presso la sala convegni del molo del porto di Casal Velino Marina, si terrà la mostra fotografica “DONNA – emozioni in luce” della fotografa cilentana Liliana Carracino, evento patrocinato dal Comune di Casal Velino, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dei Beni Demaniali di Acquavella e dall’associazione socio-culturale Carullo.

Il progetto

Un progetto artistico e culturale nato dal desiderio profondo di raccontare l’universo femminile attraverso l’obiettivo fotografico. La mostra sarà accompagnata dalla presentazione del libro fotografico omonimo, realizzato in collaborazione con Vaghis Editore, che raccoglie l’intero lavoro e ne rappresenta l’essenza narrativa e visiva. Il percorso espositivo si articola in una sequenza di ritratti intensi, ciascuno dedicato a un’emozione, a uno stato d’animo, a un vissuto interiore. Le protagoniste sono donne della comunità locale che hanno scelto di mettersi in gioco, condividendo con l’autrice il racconto autentico delle proprie emozioni. Tra luci e ombre, ogni scatto diventa un linguaggio universale che parla di forza, vulnerabilità, speranza, libertà, coraggio.

Volti, sentimenti e libertà di espressione: ecco la mostra “Donna – emozioni in luce”

“Donna – emozioni in luce” è il frutto di un lavoro complesso e profondamente sentito, che unisce fotografia, citazioni, testi e illustrazioni in un dialogo armonico e suggestivo. Un racconto per immagini che si fa manifesto della libertà emotiva e dell’autodeterminazione femminile.

Inoltre, il progetto si avvale delle illustrazioni di Marianna De Palma, del progetto grafico di Davide Baroni e dei testi di Veronica Di Sero, con la direzione editoriale di Gianluca Grandinetti per Vaghis Editore.