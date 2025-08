Casal Velino, incidente sulla Pedemontana: giovane ferito

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 05:30, lungo la strada pedemontana di Casal Velino, in località Verduzio.

L’incidente

Una Lancia Y è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida del veicolo un giovane residente a Omignano, rimasto ferito nell’impatto.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti prontamente i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, e un’ambulanza del servizio sanitario 118. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Le sue condizioni sono state giudicate gravi ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.