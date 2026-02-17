Carnevale di Agropoli 2026: le nuove date per la sfilata dei carri e La Corrida

Il maltempo non ferma la voglia di festa ad Agropoli, ma impone un cambio di programma necessario per garantire la sicurezza e la bellezza dello spettacolo. La 53^ edizione del Carnevale di Agropoli ha dovuto fare i conti con condizioni meteo avverse e impreviste che hanno causato alcuni danni strutturali ai giganti di cartapesta e alle attrezzature di supporto.

Per consentire ai maestri carristi dell’associazione “Il Carro” e alle altre realtà coinvolte di effettuare le riparazioni necessarie, l’organizzazione ha stabilito il nuovo calendario degli appuntamenti.

Il nuovo programma del weekend

L’attesa per la seconda sfilata dei carri allegorici terminerà domenica 1 marzo. L’evento prenderà il via alle ore 15.00 seguendo il percorso tradizionale che attraversa il cuore della città:

• Partenza: Lungomare San Marco

• Percorso: Viale Risorgimento, via De Gasperi, via Piave, viale Europa

• Arrivo: Piazza Vittorio Veneto

Ad anticipare la parata sarà l’appuntamento con la goliardia e il talento locale. “La Corrida di Agropoli”, anch’essa posticipata a causa della pioggia, è stata fissata per sabato 28 febbraio alle ore 18.00, nella cornice di Piazza Vittorio Veneto.

Solidarietà ai carristi

In queste ore è giunta una forte espressione di solidarietà verso i carristi e i volontari. Il lavoro di mesi è stato messo a dura prova dal maltempo improvviso di oggi pomeriggio, ma l’impegno delle associazioni resta costante per restituire alla città il consueto spettacolo di colori e creatività. I prossimi giorni saranno fondamentali per il restyling delle opere danneggiate in vista del gran finale di domenica.