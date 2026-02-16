Carnevale del Sele e Campagna: nasce un gemellaggio di festa e tradizione



Il Carnevale del Sele si arricchisce di una collaborazione dal forte valore simbolico e culturale con il Carnevale del Comune di Campagna, dando vita a un gemellaggio fondato su condivisione, partecipazione e passione per i carri allegorici.

L’evento

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Seleventum, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio, vedrà martedì 17 febbraio la sfilata dei carri di Campagna nel centro di Eboli, inseriti ufficialmente nel programma del Carnevale del Sele.

La sinergia proseguirà domenica 22 febbraio a Santa Cecilia di Eboli, confermando un percorso condiviso che unisce comunità, creatività e tradizione popolare. Un gemellaggio nato dal lavoro congiunto di comitati, associazioni e gruppi carristi, che rafforza il legame tra Eboli e il Campagna e rende il Carnevale del Sele sempre più inclusivo e partecipato.

Appuntamento domani il 17 febbraio nel centro di Eboli e il 22 febbraio a Santa Cecilia.