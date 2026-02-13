Carnevale a Casal Velino: torna il “Festival dei Carri Cilentani”, ecco il programma

Casal Velino è pronta a tingersi di colori, musica e creatività per il Carnevale Casalvelinese 2026, in programma domenica 22 febbraio a Marina di Casal Velino. Giunto alla terza edizione, il “Festival dei Carri Cilentani” si conferma un appuntamento di riferimento per il territorio, capace di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo associazioni, giovani, famiglie e comuni limitrofi in un’unica grande festa collettiva.

I Comuni coinvolti

Anche quest’anno la manifestazione si presenta con un format dinamico e partecipato, con la presenza dei comuni del comprensorio cilentano — tra cui Ascea, Orria, Felitto e Castelnuovo Cilento — che porteranno in sfilata carri allegorici frutto di mesi di lavoro, passione e collaborazione.

Il programma

La sfilata partirà alle ore 15:00 da Piazza Marconi e attraverserà il Lungomare Speranza, trasformando il cuore di Marina di Casal Velino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ad arricchire il corteo, la presenza di mascotte e animazione per bambini, grazie alla collaborazione con la nuova realtà locale “Jungle Park”, prossima all’apertura, che contribuirà a rendere l’evento ancora più coinvolgente e a misura di famiglia.

Il momento conclusivo si terrà in Piazza Grandi Eventi, dove spettacolo e intrattenimento proseguiranno con le esibizioni delle scuole di ballo del territorio:

Hip Hop Gym, diretta da Carmelo Naro

Leo Dancing Club, diretta da Rosario Viscione

Center Fitness & Dance, diretta da Dora Giuliano

A seguire, spazio alla musica con il dj set di Vassa & Leone, che accompagnerà il pubblico fino al gran finale.

Il Carnevale casalvelinese cresce e coinvolge il territorio

Il Carnevale Casalvelinese 2026 è il risultato di una solida rete di collaborazione tra le associazioni del territorio: Pro Loco Marina di Casal Velino, A_mare Casal Velino, I Love Acquavella, Viviamo Casalicchio, Oratorio S. Giuseppe e Carullo, che ancora una volta hanno scelto di lavorare insieme per costruire un evento capace di rafforzare il senso di comunità.

“Il Carnevale Casalvelinese è diventato un simbolo di collaborazione e vitalità per il nostro territorio. Ogni anno cresce grazie all’impegno delle associazioni, dei volontari e dei carristi che scelgono di fare rete. L’edizione 2026 sarà ancora più coinvolgente, con tante novità e una partecipazione sempre più ampia. Invitiamo tutti a scendere in piazza domenica 22 febbraio per vivere insieme una giornata di festa, condivisione e orgoglio cilentano.” dichiarano gli organizzatori.