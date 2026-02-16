Capitello: danni del maltempo, inagibile il Condominio “Ippocampo”

Gli edifici facenti parte del Condominio “Ippocampo” sono inagibili. È quanto disposto nell’ordinanza adottata lo scorso 14 febbraio dal Sindaco del comune d’Ispani Franco Fragomeno. Le violenti precipitazioni accompagnate da forti mareggiate, che negli ultimi giorni si sono abbattute anche lungo l’intero litorale del Golfo di Policastro, hanno provocato ingenti danni lungo la fascia costiera anche del comune d’Ispani, nella frazione di Capitello.

Le criticità

Più precisamente, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si sono verificati danneggiamenti e criticità su tratti di lungomare con crolli di opere di protezione, allagamenti e locali esondazioni in prossimità delle aree costiere e punti di deflusso, danni rilevanti a diverse strutture ricettive turistiche e in modo particolare danni ingenti alle opere di protezione presenti in località Santa Maria della Piane, presso il Condominio “Ippocampo”, che determinano una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Il rischio maggiore è per tutti i fabbricati prospicienti al litorale, a causa dell’erosione della linea di costa e del possibile cedimento dei terreni di fondazione dovuto all’azione del mare. Una serie di problematiche che hanno determinato lo stato d’inagibilità di tutti gli edifici e le unità immobiliari presenti in località Santa Maria delle Piane.

Disposto lo sgombero immediato

Motivo per il quale, tramite ordinanza sindacale, è stato stabilito dunque lo sgombero immediato, in via cautelare sino al perdurare della situazione accertata, di eventuali persone presenti all’interno delle unità immobiliari interessate dal provvedimento, oltre all’interdizione dell’intera area.