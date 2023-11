Capaccio Paestum, una mensa per la scuola media Zanotti Bianco

Si è tenuta questa mattina, lunedì 27 novembre, la cerimonia di posa della prima pietra della mensa scolastica della scuola media Zanotti Bianco di Capaccio Scalo. L’importo complessivo dell’intervento, finanziato con fondi del Pnrr, ammonta a 573.706 euro. Il progetto prevede l’ampliamento della struttura esistente in viale Padre Pio, situata a Capaccio Scalo e adibita a scuola secondaria di primo grado, per la creazione di ambienti dedicati alla mensa scolastica e ai servizi annessi. L’ampliamento è composto da una struttura antisismica, isolata strutturalmente dalla struttura scolastica esistente ma collegata a essa da un corridoio coperto e chiuso. Il corridoio consentirà l’accesso sia all’edificio scolastico che alla mensa. Quest’ultima sarà dotata di sala refezione, locale cucina e locale dispensa, spogliatoio per il personale, servizi igienici e locali di servizio per gli studenti.

Il progetto

Le ampie vetrate garantiranno il giusto rapporto tra l’illuminazione e l’areazione dell’ambiente. La valorizzazione degli spazi esterni, con percorsi pedonali e piantumazioni di nuove essenze arboree, offrirà agli studenti opportunità educative a tutto tondo. Il progetto privilegia soluzioni che vanno nella direzione del contenimento energetico e delle moderne direttive legate al comfort degli ambienti.

Le dichiarazioni

«Anche la scuola Zanotti Bianco avrà la sua mensa scolastica – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dotare un edificio scolastico di locali da adibire a mensa vuol dire permettere alla scuola di organizzare meglio l’attività didattica e l’offerta formativa e quindi di offrire ai ragazzi maggiori opportunità non solo di apprendimento ma anche di socializzazione.

Non solo: permettere agli studenti di trascorrere maggior tempo a scuola è anche un aiuto concreto per le famiglie di lavoratori».