Eboli, questione mensa scolastica: la portavoce del comitato genitori scrive al sindaco

Una questione che sta creando non pochi problemi alle famiglie con genitori che lavorano. Una questione che si sta trascinando da settimane con botta, risposta e dichiarazioni che poi, nei fatti, vengono sconfessate. Giulia Izzo è stata nominata portavoce dei genitori con bambini in età scolare che hanno necessità di usufruire del servizio mensa scolastica. Un servizio che, contrariamente a quanto la politica sostiene, è fermo al palo e non è nemmeno ancora stato avviato.

Mensa scolastica: “anche per oggi non si mangia”

“Caro Sindaco, per il vostro modo di procedere, che non comprendiamo, anche per questa settimana i ragazzi non avranno la mensa, mettendo in difficoltà centinaia di famiglie, negando un diritto. Eppure la soluzione al problema ve l’abbiamo prospettata già da tempo. Nelle more della gara, è possibile in pochi giorni espletare l’iter tramite la piattaforma MEPA o effettuando affidamento diretto ai Ristoratori locali Associati, per i mesi necessari alla procedura di gara d’appalto. Non riusciamo a comprendere come mai, procedure così semplici, diventano complicate per il comune di Eboli.

Ritengo, a questo punto, completamente inutile una commissione per risolvere il problema della mensa scolastica, dovete lavorare e non fare incontri per creare aspettative su questioni primarie dopo dichiarazioni non corrispondenti al vero. E anche per oggi non si mangia”, conclude Izzo.