Capaccio Paestum: tanti i politici che hanno festeggiato la vittoria elettorale di Gaetano Paolino. Le interviste

Il comune di Capaccio Paestum è uno dei comuni trainanti per l’economia dell’intero territorio visto anche il valore inestimabile delle sue risorse storiche e paesaggistiche, per il litorale di cui gode. Risorse che, puntualmente, attirano migliaia e migliaia di turisti e visitatori, un Comune con cui, le altre realtà del Cilento, e non solo, hanno sempre fatto rete con lo scopo di crescere insieme.

Tanti gli amministratori locali e non a sostegno del neo eletto sindaco

Il neoeletto sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha ricevuto il sostegno di tanti rappresentanti del mondo della politica che, dopo averlo seguito e sostenuto durante la campagna elettorale, lo hanno raggiunto durante le operazioni di spoglio per poi festeggiare insieme la vittoria. Il consigliere regionale Andrea Volpe, il vicesindaco di Giungano, gli amministratori di Roccadaspide, di Agropoli, di Piaggine, di Bellizzi e di tanti, tanti altri comuni hanno portato personalmente gli auguri di un proficuo mandato all’avvocato Paolino.

I microfoni di InfoCilento hanno raggiunto gli amministratori, subito dopo gli scrutini, per raccoglierne le opinioni.