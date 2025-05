Capaccio Paestum, la prima intervista da sindaco per Gaetano Paolino: 6.988 i voti per le sue liste

Capaccio Paestum ha scelto il suo nuovo Sindaco già al primo turno: l’avvocato Gaetano Paolino ha conquistato la fascia tricolore con il 57,63% dei consensi, 6.988 voti in totale. Una vittoria netta che ha evitato il ballottaggio. Simona Corradino e Carmine Caramante, hanno ottenuto rispettivamente circa il 32% e l’11% dei voti.

La carriera

L’avvocato Gaetano Paolino, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, presidente dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania ha commentato a caldo il risultato elettorale rivolgendo un pensiero ai suoi familiari. Il suo papà, Salvatore Paolino, è stato il primo sindaco di Capaccio Paestum dopo la nascita della Repubblica Italiana ed anche suo fratello Paolo è stato sindaco della Città dei Templi negli anni ‘90.

Il consiglio comunale

Secondo le prime proiezioni, la composizione del nuovo Consiglio Comunale vedrà 10 consiglieri in quota Paolino, 4 per le liste di Simona Corradino e 2 per quelle di Carmine Caramante.