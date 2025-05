Capaccio Paestum: domani la proclamazione del sindaco Paolino e del Consiglio Comunale

Si terrà domani, presso la Sede Municipale di Capaccio Capoluogo, la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco della Città dei Templi, Gaetano Paolino e del Consiglio Comunale. La proclamazione è prevista per le ore 14:30.

Il consiglio comunale

La composizione del nuovo Consiglio Comunale vedrà 10 consiglieri in quota Paolino, 4 per le liste di Simona Corradino e 2 per quelle di Carmine Caramante. I consiglieri eletti per la maggioranza sono Angelo Quaglia, Antonio Mastandrea, Maria Rosaria Giuliano, Luca Sabatella, Antonio Agresti, Gianmarco Scairati, Pamela Volpe, Adele Renna, Igor Ciliberti ed Eustachio Voza. Per l’opposizione con Simona Corradino sono indicati Domenico De Riso, Marianna Ruggiero e Luigi Gino Delli Priscoli, mentre per le liste di Carmine Caramante siederanno Fernando Maria Mucciolo.

Questa mattina la Commissione d’indagine in Comune per acquisire atti

Intanto questa mattina la Commissione d’indagine inviata a Capaccio Paestum dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e composta dal viceprefetto, Savina Macchiarella, dal maggiore dei carabinieri, Vincenzo Izzo ed dal funzionario prefettizio in quiescenza Franca Maietta, si è recata presso la Casa Comunale per acquisire diversi atti e documenti.

Alla Commissione, nominata dal Prefetto Francesco Esposito, dunque, il compito di esaminare gli atti per controllare se ci sono stati o meno condizionamenti della criminalità anche nell’attività amministrativa.