Caggiano, truffe agli anziani: ecco come prevenirle con i consigli del Capitano dei Carabinieri, Veronica Pastori

Il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Veronica Pastori, ha incontrato gli anziani del circolo di Caggiano per discutere della tematica delle truffe. Per circa un’ora, l’ufficiale ha fornito utili consigli e spiegato come comportarsi di fronte a tentativi di frode, che possono avvenire via telefono, online, o di persona. L’incontro è stato fortemente voluto dal circolo degli anziani e dal Comune di Caggiano, in risposta a un fenomeno preoccupante che ha colpito anche la comunità di Caggiano negli ultimi anni. Il presidente del centro per anziani, Angelo Morrone, ha fatto da moderatore, presentando i dubbi e le paure dei presenti e ponendo vari quesiti al Capitano.

La giornata: consigli utili per prevenire le truffe

L’incontro è stato arricchito dalla presenza del sindaco Modesto Lamattina, di diversi amministratori locali, del presidente dell’associazione Carabinieri, Cav. Rocco Croce, e del Maresciallo della stazione di Caggiano, Marcantonio Monte. Durante l’incontro, il Capitano ha esposto le modalità più comuni di tentativi di truffa e ha invitato le persone a mantenere alta la guardia.

I consigli del Capitano dei Carabinieri, Pastori

“Innanzitutto, ha dichiarato, “chi è vittima di una truffa non deve sentirsi colpevole e deve denunciare immediatamente l’accaduto. Quando ricevete una telefonata, un’email o un messaggio, mantenete il dubbio, siate prudenti e contattate subito il 112. Siamo qui per ascoltarvi e supportarvi. Non esistono reati minori,” ha sottolineato, “e noi Carabinieri siamo costantemente impegnati nella prevenzione e nell’intervento contro qualsiasi tipo di crimine. Abbiate fiducia in noi e nelle istituzioni.”

Successivamente, il Capitano ha visitato anche la sede dell’Associazione dei Carabinieri, accompagnata dal Luogotenente Croce e da altri membri, tra Carabinieri in pensione e congedati, che continuano a mantenere un forte legame con l’Arma offrendo il loro supporto attraverso attività di volontariato.