Il neo capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori incontra la stampa

Il neo capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori ha incontrato questa mattina la stampa nella sede de comando dell’Arma nel Vallo di Diano. Un incontro conoscitivo quello voluto dal Capitano Pastori con gli organi di informazione del territorio. Il primo capitano donna della compagnia Carabinieri di Sala Consilina ha raccontato la sua carriera: a soli 29 anni vanta importanti incarichi ed anche un’esperienza all’estero in Kosovo.

Il capitano Pastori arriva dalla Calabria dove ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Vibo Valentia. Il neo capitano è originaria di Viterbo. Un incontro per gettare le basi di una collaborazione proficua tra l’Arma dei Carabinieri territoriale e gli organi di informazione, per diffondere nel giusto modo le notizie e anche messaggi importanti per la sicurezza della comunità.