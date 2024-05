Cade lungo un sentiero a Scario e si ferisce: turista salvato con elicottero

Un turista tedesco di 69 anni è stato salvato ieri pomeriggio dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) dopo essere scivolato e procurarsi un trauma alla caviglia durante un’escursione sul sentiero della costa della Masseta a Scario.

L’Incidente

L’uomo era in compagnia di altri escursionisti quando è caduto, procurandosi una brutta distorsione alla caviglia. I suoi compagni hanno immediatamente allertato il 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza e ha attivato l’Elisoccorso 118 di Salerno e il CNSAS.

L’elicottero è giunto tempestivamente sulla zona e ha sbarcato l’elisoccorritore del CNSAS e l’equipe medica, che hanno raggiunto il ferito e provveduto a stabilizzarlo. Vista la gravità del trauma e l’impossibilità di raggiungere il sentiero via terra, l’uomo è stato recuperato con il verricello a bordo dell’elicottero e trasportato in ospedale per le cure del caso.