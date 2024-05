Benedizione delle Cente a Novi Velia: Un Viaggio nella Devozione Mariana del Cilento

Sabato 25 maggio il borgo Novi Velia si prepara ad accogliere un evento ricco di fede, tradizione e cultura: la Benedizione delle Cente. Un’occasione unica per immergersi nella devozione mariana del popolo cilentano e ammirare questi splendidi ornamenti votivi, tramandati di generazione in generazione da famiglia a famiglia.

Le Cente: opere d’arte e simboli di fede

Le Cente, vere e proprie opere d’arte realizzate con maestria da artigiani locali, sono decorate con motivi floreali, religiosi e simbolici. Ogni Cente racconta una storia, un’esperienza di fede e devozione, tramandata nel tempo come preziosa testimonianza della profonda religiosità del popolo cilentano.

Un pomeriggio dedicato alla fede e alla cultura

L’evento, inserito nell’ambito delle manifestazioni culturali di “Dialoghi Mediterranei” dirette da Antonello Mercurio e con il patrocinio della Regione Campania, avrà inizio alle ore 17.00 in Piazza Longobardi, dove avverrà il raduno delle cente. Seguirà il sorteggio delle cente, un momento di grande emozione, attesa e di testimonianza di fede.

Alle ore 18.00, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, presiederà la solenne benedizione delle cente, un momento di raccoglimento e preghiera per invocare la protezione della Madonna su tutta la comunità.

La serata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa in chiesa, un’occasione per vivere in comunione la propria fede e condividere un momento di profondo significato spirituale.