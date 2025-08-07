Auto in fiamme nella notte ad Ascea Marina: intervengono vigili del fuoco e forze dell’ordine

Paura nella notte ad Ascea Marina, dove un’autovettura ha preso fuoco in via Porta Rosa intorno all’una di notte, provocando momenti di tensione tra i residenti e numerosi disagi alla circolazione. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente e ha richiesto l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo ad altri veicoli o edifici vicini. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale, impegnati a regolare il traffico e a garantire la sicurezza dei cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada richiamati dal fumo e dalle fiamme visibili a distanza.

Disagi alla viabilità

L’incendio ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo una delle arterie principali della frazione marina, soprattutto in considerazione dell’intenso flusso veicolare tipico del periodo estivo. Non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.