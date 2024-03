Arena del Mare a Trentova, riaperti i termini per presentare le offerte

Riaperti i termini per manifestazione di interesse a raccogliere proposte progettuali e gestionali per la realizzazione di un'arena a Trentova. Il Comune di Agropoli, avendo ricevuto una sola istanza di partecipazione entro il 28 febbraio 2024, primo termine fissato dall'Ente, ha stabilito di riaprire i termini per poter acquisire ulteriori proposte. C'è tempo fino al prossimo 3 aprile.

L'Arena del Mare

L'Arena del Mare dovrebbe sorgere in località Trentova, nei pressi del centro visite Trentova – Tresino, anche se nel documento dell'Ente l'area non è mai indicata. Dovrebbe garantire l'organizzazione di eventi dall'1 giugno al 30 settembre 2024. Avrebbe a disposizione 3000 posti a sedere.

La realizzazione dell'arena (palchi, impianti e altre incombenze) dovrebbe essere a carico dell'organizzatore così come i vari servizi accessori.

Le critiche

Sebbene l'area di Trentova non venga mai menzionata, è manifesta l'intenzione di realizzarla in questa zona. Una scelta criticata da chi ritiene che un'area naturalistica debba essere preservata da grandi afflussi di persone e dall'inquinamento, soprattutto acustico.

Nonostante le numerose perplessità l'amministrazione comunale va avanti nel suo intento.