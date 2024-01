Agropoli, un’arena per l’estate 2024: c’è la manifestazione d’interesse | VIDEO

Il comune di Agropoli, in una delibera del 19 dicembre 2023, ha pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato a raccogliere proposte progettuali e gestionali per la realizzazione di un’arena dal 1 giugno al 30 settembre 2024, al fine di creare uno spazio moderno, funzionale, dove realizzare eventi musicali e spettacoli culturali mirati alla valorizzazione e animazione turistica per l’estate 2024 nella città di Agropoli.

Uno spazio a basso impatto ambientale e paesaggistico, dove realizzare eventi e spettacoli di musica, teatro, danza, anche con accesso a pagamento, di massimo 3000 posti.