Altavilla Silentina per l’inclusione: aperte le iscrizioni al corso di alfabettizzazione per bambini stranieri

“Trame di Cittadinanza” è stato denominato così il corso di alfabetizzazione per bambini stranieri a cui il comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco, Franco Cembalo, ha offerto il suo patrocinio e per cui ha messo a disposizione gli spazi comunali. L’iniziativa è stata proposta e organizzata dall’associazione “Le uncinettine di Loryly”.

Ecco le info utili

“Tutti i bambini stranieri sono invitati ad iscriversi al corso di alfabetizzazione che si terrà ad Altavilla Silentina presso il Centro Sociale di via Municipio e che sarà erogato gratuitamente” hanno fatto sapete dall’associazione ringraziando Giovanna Formisano, Gina Belmonte Giulia Martini per aver dato la loro disponibilità nel rendere questo progetto realtà. Per le informazioni e le adesioni ci si potrà rivolgere al numero di telefono: 3333314800, ma anche uffici comunali resteranno a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Messaggio inclusivo

“Condividere spazi, racconti e lezioni, trascorrere il tempo insieme tra giochi è sorridi è il modo migliore per imparare” questo il messaggio diramato dalla Casa Comunale per invitare tutti ad iscriversi cogliendo un’opportunità mirata a favorire l’inclusione.