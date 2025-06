Alburni: Comuni si mobilitano per la Pace: tante presenze al Bivio San Vito per dire “Stop” al massacro del popolo palestinese

Tante presenze ieri presso il bivio San Vito, la strada che collega i comuni di Aquara, Ottati e Castelcivita, nel cuore degli Alburni, per la manifestazione per la Pace, contro il massacro del popolo palestinese.

La giornata

L’incontro è stato organizzato dalla sezione A.N.P.I. di Aquara presieduta da Arturo Stabile con la collaborazione delle associazioni L’Alveare e La Tana del Coniglio e di tutte le amministrazioni del territorio. La manifestazione per la Pace ha rappresentato un momento fortemente simbolico, un gesto per dire basta alla violenza subita dal popolo palestinese, per dire basta ad un massacro che sta costando la vita a migliaia di bambini.

Una data importante per un appello alla Pace

Fortemente simbolica anche la data scelta per l’evento: il 2 giugno, il giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica e quindi dei valori costituzionali e della Democrazia. Dagli Alburni un appello alla Pace per urlare, con forza e tutti insieme, stop alla violenza brutale a cui il mondo sta assistendo, che sta condannando migliaia di innocenti alla fame, agli stenti e alla morte.

Cittadinanza onoraria a Yaqeen Hammad

Il Comune di Aquara proprio ieri, con Consiglio Comunale Straordinario, per ribadire l’importanza della pace ha conferito la cittadinanza onoraria a Yaqeen Hammad, la bambina ammazzata dall’ esercito israeliano a Nord di Gaza. Yaqeen era divenuta nota sui social per il suo impegno per gli altri tra le bombe la distruzione e il suo nome rientra tragicamente tra quelli delle giovani vite annientate dall’esercito israeliano.