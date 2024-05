Agropoli: violenza nella movida. Ragazzo aggredito, amici organizzano “spedizione punitiva”

Un gruppo di ragazzi di Agropoli starebbe organizzando una spedizione punitiva per “vendicare” un’aggressione avvenuta sabato scorso. È la voce che da giorni si rincorre tra i banchi di scuola e nelle chat di messaggistica degli studenti. Si parla di bastoni e spranghe di ferro, di azioni violente che potrebbero consumarsi nel fine settimana.

I fatti

La vicenda, per la quale qualcuno vuole rivalsa, risale a sabato scorso quando dei ragazzi hanno iniziato a darsele di santa ragione, prima nei pressi di un noto locale a ridosso del porto e poi nel centro di Agropoli.

La ricostruzione è ancora incerta considerato che le parti in causa non hanno voluto sporgere denuncia. Tuttavia sembrerebbe che un ragazzo appartenente alla locale comunità rom abbia pestato per futili motivi un altro giovane agropolese. Gli amici di quest’ultimo starebbero ora organizzando la “spedizione punitiva“.

Autorità in preallarme

A scuola non si parla d’altro, tanto che la voce è giunta non solo agli insegnanti e alla dirigente del liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli, Anna Vassallo, ma anche ai carabinieri della locale stazione, agli ordini del luogotenente Carmine Perillo, pronti a sventare ogni episodio di violenza.