Agropoli: tutto pronto per la 53esima edizione del Carnevale storico, tra maschere, divertimento e tradizione

Il carnevale di Agropoli, tra i più spettacolari e di più lunga tradizione del territorio, già annoverato tra i carnevali storici d’Italia e riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Campania, torna a conquistare grandi e piccini grazie alla maestria dei carristi locali, dell’associazione ‘Il Carro’ e all’intrattenimento di qualità. Un ricco programma, iniziato già domenica 8 febbraio in Piazza Vittorio Veneto, con l’apertura del Carnevale Agropolese, un pomeriggio all’insegna della danza, della musica e dell’allegria, che ha dato una piccola anticipazione del clima di festa.

Il programma

Quest’anno, per la 53esima edizione, il centro cittadino si veste di colori e di allegria con due date imperdibili, a partire dalle 16: domenica 15 febbraio partirà la sfilata di sette carri allegorici da Via S. D’Acquisto, mentre martedì 17 febbraio con partenza dal Lungomare San Marco con arrivo, per entrambe le date, in piazza Vittorio Veneto. Il tutto arricchito con esibizioni di danze, spettacoli e intrattenimento musicale. Grande chiusura martedì grasso alle 20:30 con la premiazione dei carri allegorici, momento clou della manifestazione.

Gli eventi collaterali

Tanti anche gli appuntamenti correlati alla manifestazione, come ‘Miss Carnevale di Agropoli’, con la proclamazione delle prime tre classificate e “Miss Carnevale baby”, il 15 febbraio alle 10 in piazza Vittorio Veneto, mentre il 16 febbraio alle ore 18, grande novità perché per la prima volta in Piazza Vittorio Veneto, avrà luogo ‘La Corrida di Carnevale’, un appuntamento nato nel lontano 1982 molto apprezzato di divertimento e ironia. Infine, a partire dal 12 febbraio, presso il Centro culturale UP, sarà aperta una mostra dedicata alla storia del carnevale di Agropoli, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di scoprire le radici e le tradizioni di questa festa tanto amata dalla comunità.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Siamo orgogliosi del nostro carnevale, sempre più prestigioso, annoverato tra i carnevali storici nazionali e nell’IPIC che cataloga le pratiche tradizionali della comunità campana. Inoltre la manifestazione è risultata per il secondo anno beneficiaria di fondi del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali direzione generale Spettacolo, con un finanziamento utile ad ottimizzare la già collaudata organizzazione».

L’assessore al Turismo e agli Eventi, Roberto Apicella aggiunge: «Un grande lavoro che ogni anno viene ripagato dalle tante persone che affollano le strade per vedere i maestosi carri allegorici, frutto dell’impegno dell’associazione ‘Il Carro’ e delle tante realtà che collaborano alla realizzazione di quello che non è solo una ricorrenza ma una delle feste più sentite, radicata nella storia della città».