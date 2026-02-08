Agropoli, successo alla National Selection IDO: le atlete della Dirty Dancing School qualificate ai Mondiali

Si è svolta a Calderara di Reno (Bologna), nelle giornate del 31 gennaio e 1° febbraio, la National Selection IDO, gara internazionale di qualificazione valida per l’accesso alle prossime competizioni internazionali, ai Campionati Europei e ai Campionati Mondiali.

I risultati

Protagoniste della manifestazione le atlete della Dirty Dancing School di Agnese Di Biasi, che si sono distinte per tecnica, espressività e determinazione, conquistando risultati di grande rilievo e ottenendo la qualificazione al prossimo Mondiale IDO.

Straordinario successo per Mariagnese Di Biasi e Silvana Borrelli, che nel duo Latin Style hanno portato a casa quattro medaglie d’oro, confermandosi tra le coppie più forti della competizione. Importante traguardo anche per Annagrazia Anaclerico, che ha raggiunto la finale nella categoria Adulti, la più complessa e competitiva dell’evento, superando con grinta diversi turni eliminatori. Ottimo risultato anche per Alessia Volpe, atleta emergente, che nella categoria 14/15 anni ha sfiorato la semifinale per pochissimo, dimostrando comunque un notevole potenziale di crescita.

Soddisfazione dalla maestra Agnese di Biasi

A esprimere soddisfazione è la maestra della scuola, Agnese Di Biasi: «Siamo molto orgogliosi delle nostre atlete. Hanno affrontato una gara di altissimo livello con impegno e professionalità. Le qualificazioni ottenute e i risultati raggiunti sono il frutto di duro lavoro, passione e spirito di squadra. Questo è solo un passo verso nuovi e importanti obiettivi internazionali».