Agropoli: partiti i lavori per l’allestimento del molo di sottoflutto per l’attracco del Metrò del Mare

Ad Agropoli sono iniziati i lavori per l’allestimento temporaneo del Molo di sottoflutto per l’attracco del Metrò del Mare nel Porto turistico. L’intervento ha un costo complessivo di € 77.889,83 e verrà finanziato con devoluzione per diverso utilizzo di parte del mutuo n. 6221720 a suo tempo sottoscritto con la Cassa DD.PP.

Il servizio del Metrò del Mare

Il servizio Metrò del Mare si prepara a partire; di recente è stato assegnato un primo lotto di collegamenti per i prossimi quattro anni. Salvo intoppi burocratici, la partenza è prevista per il 1° luglio, con un’operatività estesa fino al 2028.

Il primo lotto assegnato prevede due linee principali. La Linea A1 Salerno-Costa d’Amalfi opererà dal lunedì al venerdì, collegando il molo Manfredi di Salerno a Positano, con fermate intermedie nei porti cilentani di Agropoli e San Marco di Castellabate, e proseguendo poi per Amalfi. La Linea A2, invece, collegherà Salerno ad Acciaroli, prevedendo scali proprio ad Agropoli e San Marco di Castellabate, ma sarà attiva solo il sabato e la domenica.