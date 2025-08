Agropoli: auto a fuoco in centro

Momenti di paura questo pomeriggio in via Pisacane, ad Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Alcuni passanti hanno fatto scattare l’allarme, vedendo fuoriuscire del fumo dal vano motore.

I soccorsi

In pochi attimi le fiamme hanno avvolto interamente la vettura, una BMW. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato le fiamme e messo l’area in sicurezza. Il veicolo è andato completamente distrutto.

Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di autocombustione. La coltre di fumo grigio, visibile anche a chilometri di distanza, ha fatto temere il peggio. Invece non si sono registrati danni ulteriori. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio.