A San Marco di Castellabate c’è il Beer Fest: birrifici artigianali protagonisti

Fermento a San Marco Di Castellabate per l’arrivo del “Beer Fest”. La festa della birra artigianale si terrà sabato 8 giugno alle ore 20:30, lungo Corso C. De Angelis a San Marco. La frazione, grazie all’associazione ‘Vivi San Marco’, si trasformerà per il terzo anno consecutivo nel regno della birra ospitando quattro aziende campane: Sud Birra di Castellabate, Iris Birra di Palinuro, birrificio Fiej di Castelnuovo Cilento e birrificio Nabbirr di Somma Vesuviana. Inoltre ad accompagnare la degustazione delle birre artigianali saranno presenti diverse specialità culinarie del territorio. La serata sarà allietata dal concerto della tribute band dei R.E.M, i “Dayslippers”.

Il presidente di ‘Vivi San Marco’, Antonino Spinelli, dichiara: “Torna a grande richiesta il nostro ‘Beer Fest’ che da tre anni promuove l’ottima birra prodotta da aziende d’eccellenza e il buon cibo locale attraverso semplici allestimenti, musica dal vivo e spirito di aggregazione”.

Il programma

Gli appuntamenti con l’Associazione Vivi San Marco non sono finiti, dopo la Festa della Birra artigianale, il programma prevede ancora:

30 giugno, ‘Buon compleanno Vivi San Marco’ con Biagio Izzo, piazza Passaro, ore 21

26 luglio, ‘Mini exposizione cilentana’, zona porto, ore 21:30

11 agosto, #contatto la notte delle stelle, sentiero naturalistico ‘La Grotta’, ore 22

24 agosto, ‘Mai dire Goku’ cartoon live experience, piazza Comunale, ore 21

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.