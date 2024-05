Gara 1 delle finali play-off se l’aggiudica Pozzuoli

La prima gara della finale play-off tra Pozzuoli e Polisportiva Basket Agropoli, la vince la squadra Flegrea con il risultato di 78-75.

L’incontro

La partita si apre con la squadra di casa che parte subito forte, grazie al giocatore più talentuoso Orefice che piazza un paio di triple e fornisce un paio di assist ai compagni per provare l’allungo, l’Agropoli cerca di restare in partita con Marino e Borrelli, il primo quarto termina con il risultato di 20-16. Nel secondo quarto il copione non cambia e Orefice piazza un altro paio di triple che mandano Pozzuoli sul +10, poi Marino cerca di rimettere la Polisportiva Basket Agropoli in carreggiata e parzialmente ci riesce, il quarto termina con il punteggio di 42-35.

Nel terzo quarto la Polisportiva Basket Agropoli viene trascinata da un Palma in versione super, tra triple e canestri in penetrazione, il capitano della Polisportiva Basket Agropoli segna 16 punti, la squadra di casa cerca di restare in scia con i canestri di Lopez, ma il terzo quarto termina sul 58-62.

Nell’ultimo quarto i punti iniziano a pesare di più, i delfini devono anche gestire molti giocatori carichi di quattro falli, ne approfitta Pozzuoli riportandosi in vantaggio con l’ottimo lavoro sotto canestro di Errico, nel finale Palma con un’altra tripla porta l’Agropoli a poche lunghezze dalla squadra di casa, ma Pozzuoli riesce a mantenere il vantaggio fino ad un episodio dubbio a pochi secondi dal termine.

Pozzuoli batte una rimessa lunga veloce, Tempone recupera palla, ma l’arbitro interrompe il gioco per chiamare time out, decisione che fa imbestialire coach Enzo Maria a cui viene assegnato un Tecnico, su questo episodio termina praticamente l’incontro con Pozzuoli che si aggiudica gara 1 con il risultato di 78-75.

I prossimi incontri

La prossima sfida si disputerà giovedì al Pala Di Concilio di Agropoli, con i delfini che potranno riaprire il discorso qualificazione.