A Prignano Cilento un importante appuntamento con la prevenzione

La Pro Loco di Prignano Cilento ha organizzato per il prossimo 16 luglio la Giornata della Prevenzione, un importante appuntamento dedicato alla salute e al benessere della comunità.

L’iniziativa

Durante la mattinata sarà possibile effettuare controlli gratuiti, ricevere consulenze da personale sanitario qualificato e ottenere informazioni utili sulla prevenzione e sullo stile di vita sano. L’appuntamento è in programma dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso la sede sociale della Pro Loco, in Corso Umberto I, a Prignano Cilento.

Previsti controlli di Psicologia della Salute a cura della Dr.ssa Pamela Merola, Controllo Oculistico a cura del Dott. Nicola Di Concilio, e Controllo dell’udito a cura di Audio Farma. Le visite saranno gratuite per i cittadini, con la possibilità anche di contribuire con una piccola offerta per aiutare la Piccola Jenny “Maria” di Omignano che necessita di una delicata operazione chirurgica per un tumore al cervello; l’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Prignano, dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

“La prevenzione è il primo passo verso una vita più lunga e in salute. – scrivono gli organizzatori nel ricordare l’appuntamento – Non mancare! La tua salute è importante. Prenditene cura”.