A Laurino giornate di formazione per i membri della Protezione Civile: incontri utili a formare gli operatori di soccorso

Durante lo scorso weekend, presso le aree montane di Laurino, si è tenuta una giornate di formazione per i membri della Protezione Civile del comune retto dal sindaco Romano Gregorio.

Una sinergia tra tecnici e membri CAI

Ad esserne parte attiva e promotori, tra gli altri, anche i tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e i membri del CAI (Club Alpino Italiano) attraverso la sottosezione di Montano Antilia).

Tutti hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dell’evento mirato a formare gli operatori del soccorso su tutto ciò che concerne gli interventi in ambienti impervi come quelli montani o da effettuarsi presso grotte e caverne.

L’incontro è stato utile non solo alla formazione, ma anche a creare nuove sinergie tra gli enti che si occupano di soccorso e i comuni montani del Cilento affinché possano fare rete per garantire servizi sempre più ottimali.

L’impegno della Protezione Civile

La Protezione Civile rappresenta l’organismo preposto ad attuare tutte le misure di previsione e prevenzione dei maggiori rischi presenti sul nostro territorio, legati ad eventi calamitosi sia naturali sia antropici.

Al verificarsi degli eventi calamitosi derivanti dall’inevitabile presenza di rischio residuo, le forze di protezione civile sono in grado di muoversi con grande tempestività nelle aree colpite, in modo da garantire il superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita, grazie alla completa copertura territoriale garantita dalle organizzazioni di volontari iscritti all’albo regionale di Protezione Civile