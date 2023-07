“A festa r’Alici”, nuova sagra presso il porto di Agropoli

Il 21 – 22 – 23 Luglio 2023, a partire dalle ore 20:00, presso il suggestivo porto turistico di Agropoli si terrà “‘A festa r’Alici”, una sagra per promuovere le peculiarità enogastronomiche locali e tramandare a cittadini e turisti, la storia del pesce azzurro del Mediterraneo.

L’evento: qui i dettagli

“Abbasc ‘a Marina” si potranno degustare oltre ai tradizionali cuoppi di alici fritte e al vino locale, pizza al forno e pizza fritta, zeppoline di alici e patatine, graffe calde e tanto altro ancora. Previste tante attrazioni per questa tre giorni di eventi. Si potranno ascoltare convegni sulla Dieta Mediterranea e si potrà partecipare a un giro notturno in lampara, che avrà come cornice la suggestiva costiera di Agropoli. Oltre a questo, ci saranno ospiti con musica live ogni sera e danze popolari, un divertente angolo per minori e laboratori ad hoc per loro e un mare di sorprese. L’obiettivo degli organizzatori, dunque, è quello di coniugare i momenti di svago e di ristoro con lo studio dell’antica tradizione enogastronomica Cilentana.

I promotori dell’evento

Le associazioni promotrici dell’iniziativa: Associazione La Fornace in collaborazione con Forum dei Giovani di Agropoli, Associazione Aps Testene, Cilento Coast Adventure e Donne in arte. L’evento è patrocinato anche dal Comune di Agropoli.